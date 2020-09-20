Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...

Додано: Пон 31 сер, 2020 16:17

_hunter написав: ты опять все перекручиваешь: я говорю "потребил услугу -- обязан заплатить". Если "им" что-то "не нужно" -- пусть не "берут". Все просто -- даже ребенок-первоклашка должен понять. ты опять все перекручиваешь: я говорю "потребил услугу -- обязан заплатить". Если "им" что-то "не нужно" -- пусть не "берут". Все просто -- даже ребенок-первоклашка должен понять.

Не брать запрещено законом. Не отключают от отопления, даже если будет волеизъявление всех жильцов - у чиновников найдется масса причин почему отключиться нельзя.Это подход бандитов, вкинуть тебе насильно в сумку гнилую курицу с мусорки, а потом требовать с тебя деньги "за потребленную курицу", которая тебе и даром не нужна.Ягненка видит он, на до́бычу стремится;Но, делу дать хотя законный вид и толк,Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рыломЗдесь чистое мутить питьеМое С песком и с илом?За дерзость таковуЯ голову с тебя сорву»...- «Ах, я чем виноват?»- «Молчи! устал я слушать.Досуг мне разбирать вины твои, щенок!Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».Сказал и в темный лес Ягненка поволок.так и тут, "коммунальные услуги" - это только повод. Реальная причина в том что олигархи и чиновники хотят с людей больше денег, они хотят себе новый бентли и т.д. Как сказал Волк - "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Ваши "доводы" - это слова того-же Волка, который рассказывает Ягненку почему он его будет кушать...