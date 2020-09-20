Рада хоче ліквідувати борги за комуналку: чи допоможе...
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_hunter написав:ты опять все перекручиваешь: я говорю "потребил услугу -- обязан заплатить". Если "им" что-то "не нужно" -- пусть не "берут". Все просто -- даже ребенок-первоклашка должен понять.
Не брать запрещено законом. Не отключают от отопления, даже если будет волеизъявление всех жильцов - у чиновников найдется масса причин почему отключиться нельзя.
Это подход бандитов, вкинуть тебе насильно в сумку гнилую курицу с мусорки, а потом требовать с тебя деньги "за потребленную курицу", которая тебе и даром не нужна.
Ягненка видит он, на до́бычу стремится; Но, делу дать хотя законный вид и толк, Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом Здесь чистое мутить питье Мое С песком и с илом? За дерзость такову Я голову с тебя сорву» ... - «Ах, я чем виноват?» - «Молчи! устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
так и тут, "коммунальные услуги" - это только повод. Реальная причина в том что олигархи и чиновники хотят с людей больше денег, они хотят себе новый бентли и т.д. Как сказал Волк - "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". Ваши "доводы" - это слова того-же Волка, который рассказывает Ягненку почему он его будет кушать...
_hunter написав:есть куча домов, где ОСББ перешло на собственные котельные
не "куча",а единичные случаи. Настолько редкие, что такие события даже в газеты попадают. С ОСББ свои приколы есть. В теории если всем самому заниматься, то может чтото из этого и выйдет, но не все могут позволить себе тратить по 5-6 часов в день на решение проблем дома.
_hunter написав:Примеры/доказательства обратного будут? -- или как обычно: неудобные вопросы будут проигнорированы?
Приезжай в Украину, поживи тут, вот и будут тебе доказательства. Сам все увидишь. Кто тут живет все это прекрасно знают и видят каждый день.
Ложь тут только у тебя. Ты же за зарплату тут пишешь, рассказываешь как все должны платить олигархам отфонарные тарифы за навязанные услуги.
_hunter написав:Лично знаю людей, сделавших в своем доме ОСББ и отключивших этот самый дом от ЦО.
тоже знаю, доверили управление домом мошеннице, которая собирала деньги с жильцов в течении года и счета не оплачивала, теперь думают как с долгом расчитаться и что дальше делать. Мало кто хочет в такую-же халэпу попасть, поэтому в ОСББ переходить дурных нет. А самому бросать свою работу и лично заниматься делами дома желающих нет.
Нет никаких долгов за коммунальные услуги. Они все фиктивные. Если ктото не платит больше месяца - это решается банальным отключением от услуги. Месячная сумма взыскивается через суд. Всё.
Если ктото предоставляет услуги не получая за это оплату более месяца и не оформив кредитный договор, значит этот ктото предоставляет услугу добровольно и бесплатно, по собственному желанию. Долг за бесплатное предоставление услуги возникать не может.
Точно также и с работой. Если работодатель не платит зарплату в течении месяца - нормальный человек увольняется и взыскивает зарплату через суд. Продолжают "работать" без зарплаты только паразиты и халявщики, которым нужна не зарплата а формальное начисление долга за ничегонеделание.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 31 сер, 2020 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Обратите внимание - коммунальщики на неоплату не обращали внимания и продолжали предоставлять услуги в долг. Если бы у них не было общего интереса с главой ОСББ они так поступать не стали бы, а просто перекрыли предоставление услуги максимум после 1-2 месячного долга.
На ОСББ зарабатывают все те-же люди, что и на коммуналке без ОСББ. Это просто другая схема как обобрать людей.
Если при оплате напрямую за коммуналку человек отвечает только за себя, может судиться с коммунальщиками и т.д., то в ОСББ все перекладывается на голову ОСББ. А голова ОСББ как правило имеет общий интерес с коммунальными службами.
Вобщем ОСББ - это способ снять ответственность с коммунальных служб и повесить долги на жителей дома. Хотя в теории такой механизм мог-бы работать. Но как говорится гладко было на бумаге, да забыли про овраги.