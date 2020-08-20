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Данилишин сумнівається щодо
двох траншів від МВФ цього року

Данилишин сумнівається щодо двох траншів від МВФ цього року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:15

Данилишин сумнівається щодо двох траншів від МВФ цього року

Пропонуємо до обговорення:
Про це Данилишин написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

Дивися повний текст Данилишин сумнівається щодо двох траншів від МВФ цього року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 00:15

А зачем аборигенам деньги? Землю продали - фсьо! Теперь бусами будете получать!
svetoch-10
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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