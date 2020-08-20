Про це Данилишин написав на своїй сторінці у Фейсбуці.
Дивися повний текст Данилишин сумнівається щодо двох траншів від МВФ цього року.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 00:15
Данилишин сумнівається щодо двох траншів від МВФ цього року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин сумнівається щодо двох траншів від МВФ цього року.
Додано: Сер 26 сер, 2020 00:15
А зачем аборигенам деньги? Землю продали - фсьо! Теперь бусами будете получать!
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