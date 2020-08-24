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Зеленський підписав закон
про виведення ринку...

Зеленський підписав закон про виведення ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 08:31

Зеленський підписав закон про виведення ринку...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про виведення ринку металобрухту з тіні, яким скасовано заборону на розрахунки готівкою за металобрухт, який здається населенням.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про виведення ринку металобрухту з тіні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 08:42

идея правильная, посмотрим на реализацию)))
главное чтобы такие выплаты не облагались слишком большим налогом. если его не будет или будет до 5% - то норм, если 10% и выше - то все останется по старому...
Shaman
 
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