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Зеленський підписав закон про виведення ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 08:31
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про виведення ринку металобрухту з тіні, яким скасовано заборону на розрахунки готівкою за металобрухт, який здається населенням.
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про виведення ринку металобрухту з тіні
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R2
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Додано: Сер 26 сер, 2020 08:42
идея правильная, посмотрим на реализацию)))
главное чтобы такие выплаты не облагались слишком большим налогом. если его не будет или будет до 5% - то норм, если 10% и выше - то все останется по старому...
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Shaman
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