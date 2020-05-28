У китайському місті Хайкоу провінції Хайнань офіційно відкрили рух по тунелю Веньміндун.
Дивися повний текст В Китаї за рік побудували автомобільний тунель під річкою (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 сер, 2020 08:56
В Китаї за рік побудували автомобільний тунель під...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Китаї за рік побудували автомобільний тунель під річкою (фото).
Додано: Сер 26 сер, 2020 08:57
А можете озвучити вартість даної будови, щоб зорієнтуватись скільки пі.. ть бабла наші дорожники
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|