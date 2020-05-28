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В Китаї за рік побудували автомобільний тунель під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 сер, 2020 08:56
Пропонуємо до обговорення:
У китайському місті Хайкоу провінції Хайнань офіційно відкрили рух по тунелю Веньміндун.
Дивися повний текст В Китаї за рік побудували автомобільний тунель під річкою (фото)
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Додано: Сер 26 сер, 2020 23:15
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