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Митнику винесли вирок за
недекларування 9 млн грн

Митнику винесли вирок за недекларування 9 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:03

Митнику винесли вирок за недекларування 9 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.

Дивися повний текст Митнику винесли вирок за недекларування 9 млн грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 09:03

На що так суворо 51т.штрафа,Можна було б і "пальчіком" посварити.
sena_2008atp
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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