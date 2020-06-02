Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАЗК.
Дивися повний текст Митнику винесли вирок за недекларування 9 млн грн.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 09:03
Митнику винесли вирок за недекларування 9 млн грн
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Дивися повний текст Митнику винесли вирок за недекларування 9 млн грн.
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