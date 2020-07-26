За інформацією міністра, в розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Одеській, Київській та Миколаївській областях.
Дивися повний текст За тиждень інспектори Укртрансбезпеки нарахували 3,3 млн грн плати за перевантаження - Криклій.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:01
За тиждень інспектори Укртрансбезпеки нарахували 3,3 млн...
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Дивися повний текст За тиждень інспектори Укртрансбезпеки нарахували 3,3 млн грн плати за перевантаження - Криклій.
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:01
Умом понять вашу новость нельзя: 16т перевеса = штраф 4895 евро и тут же за 20т перевеса 388,8 евро и т.д.??? Может вы чего-то не до писали?
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