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За тиждень інспектори Укртрансбезпеки
нарахували 3,3 млн...

За тиждень інспектори Укртрансбезпеки нарахували 3,3 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:01

За тиждень інспектори Укртрансбезпеки нарахували 3,3 млн...

Пропонуємо до обговорення:
За інформацією міністра, в розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Одеській, Київській та Миколаївській областях.

Дивися повний текст За тиждень інспектори Укртрансбезпеки нарахували 3,3 млн грн плати за перевантаження - Криклій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:01

Умом понять вашу новость нельзя: 16т перевеса = штраф 4895 евро и тут же за 20т перевеса 388,8 евро и т.д.??? Может вы чего-то не до писали?
d_s_n
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:50

Начислено-это ещё не перечислено.Пиар в теоретических цифрах.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:26

  d_s_n написав:Умом понять вашу новость нельзя: 16т перевеса = штраф 4895 евро и тут же за 20т перевеса 388,8 евро и т.д.??? Может вы чего-то не до писали?


Вполне возможно, что в формУле фигурирует расстояние.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:51

Re: За тиждень інспектори Укртрансбезпеки нарахували 3,3 млн

По сути штука выглядит следующим образом:
Рядом с весами в кустах стоят машины представителей перевозчиков. Решают по месту. Конкретно - Кропивницкий, выезд на Бобринец. 2 кляузы писал. По результатам провери нарушений не выявлено :)
dimo_0n
 
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