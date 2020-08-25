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У Зеленського вважають, що
підвищення мінімальної...

У Зеленського вважають, що підвищення мінімальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:09

У Зеленського вважають, що підвищення мінімальної...

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення мінімальної заробітної плати з вересня до 5000 гривень не призведе до стрімкого зростання інфляції. Україна продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом.

Дивися повний текст У Зеленського вважають, що підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:09

А выстрел в голову не приведет к смерти. Ну ну.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:55

Не, правда, не приведёт. По факту, зп уменьшится на уровень увеличения налоговой нагрузки. На падающих реальных доходах инфляция не растёт.
6333280
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