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У Зеленського вважають, що підвищення мінімальної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:09
Пропонуємо до обговорення:
Збільшення мінімальної заробітної плати з вересня до 5000 гривень не призведе до стрімкого зростання інфляції. Україна продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом.
Дивися повний текст У Зеленського вважають, що підвищення мінімальної зарплати не призведе до зростання інфляції
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:09
А выстрел в голову не приведет к смерти. Ну ну.
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p_a_l
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:55
Не, правда, не приведёт. По факту, зп уменьшится на уровень увеличения налоговой нагрузки. На падающих реальных доходах инфляция не растёт.
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