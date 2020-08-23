Додано: Сер 26 сер, 2020 11:13

А теперь давайте назовем хоть одну компанию малого бизнеса, которая получила "Доступный кредит" в диапазоне 200т - 500т грн. (для справки, кто не знает - меньше 200т не дают) - правильный ответ - НИ КТО!!! "Доступный кредит 5-7-9%" - на самом деле для микро и малого бизнеса НЕ ДОСТУПЕН(!!!) проверено на себе - если у вас нету 5млн дохода за предыдущий отчетный период, а у большинства мелких предприятий его нету - последние пол года карантин знаете ли - то фиг вам. Или закрыв на это глаза - вам предложат залоговый кредит - только вот оформление его стоит не маленьких денег и смысл в нем сразу отпадает, как в прочем и Приватовский КУБ - погашение равными частями всей суммы - ну на эти грабли наверное с потребительскими кредитами все натупали, и вот эту фигню предлагать бизнесу ... просто пипец.. В общем "доступный кредит" - это только для своих олигархов - и красивые статейки в изданиях - типа выше - с бодрой строфой - как мы "успешно развиваем экономику"