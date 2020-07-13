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Стало відомо, чи будуть
підвищувати пенсійний вік жінкам

Стало відомо, чи будуть підвищувати пенсійний вік жінкам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:18

Стало відомо, чи будуть підвищувати пенсійний вік жінкам

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра Микола Шамбір.

Дивися повний текст Стало відомо, чи будуть підвищувати пенсійний вік жінкам.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 11:19

"пенсионный возраст должен быть соответствующим продолжительности жизни в Украине" - весь смысл статьи в этой фразе
gm1ropb
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