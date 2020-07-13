Про це повідомив заступник міністра Микола Шамбір.
Дивися повний текст Стало відомо, чи будуть підвищувати пенсійний вік жінкам.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 11:18
Стало відомо, чи будуть підвищувати пенсійний вік жінкам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, чи будуть підвищувати пенсійний вік жінкам.
Додано: Сер 26 сер, 2020 11:19
"пенсионный возраст должен быть соответствующим продолжительности жизни в Украине" - весь смысл статьи в этой фразе
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