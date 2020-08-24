У липні 2020 року медіанна ціна пропозиції квартир на вторинному ринку Києва знизилася всього на 1,7% в порівнянні з червнем.
Дивися повний текст Ціни на житло на вторинному ринку знизились (інфографіка).
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Додано: Сер 26 сер, 2020 12:26
Ціни на житло на вторинному ринку знизились (інфографіка)
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Дивися повний текст Ціни на житло на вторинному ринку знизились (інфографіка).
Додано: Сер 26 сер, 2020 12:26
Це все статистика і загальна температура по палаті. Важливіше, коли комусь доводиться продавати свою унікальну квартиру. Як сформувати адекватну ціну, щоб і не продати занадто швидко, і не затягнути цей процес на довгі безрезультативні місяці переглядів?
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