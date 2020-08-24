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Ціни на житло на вторинному
ринку знизились (інфографіка)

Ціни на житло на вторинному ринку знизились (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:26

Ціни на житло на вторинному ринку знизились (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У липні 2020 року медіанна ціна пропозиції квартир на вторинному ринку Києва знизилася всього на 1,7% в порівнянні з червнем.

Дивися повний текст Ціни на житло на вторинному ринку знизились (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 12:26

Це все статистика і загальна температура по палаті. Важливіше, коли комусь доводиться продавати свою унікальну квартиру. Як сформувати адекватну ціну, щоб і не продати занадто швидко, і не затягнути цей процес на довгі безрезультативні місяці переглядів? Актуальна стаття на цю тему. В тих же посередників свої мотиви.
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