Ціни на кавуни цьогоріч удвічі вищі, ніж були в 2019 році. Про це, як повідомляє Agroportal, заявила керівник департаменту «Аналітика» ринку «Шувар» Тетяна Гетьман.
Дивися повний текст В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:52
В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд
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Дивися повний текст В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:58
в ветку приглашаются эксперты по арбузным алегархам.
Mind the gap.
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