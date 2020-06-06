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В Україні ціни на кавуни
побили п'ятирічний рекорд

В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:52

В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на кавуни цьогоріч удвічі вищі, ніж були в 2019 році. Про це, як повідомляє Agroportal, заявила керівник департаменту «Аналітика» ринку «Шувар» Тетяна Гетьман.

Дивися повний текст В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд.
R2
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А под Киевом по 8 грн продают, и норм...
omenx3tc
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:58

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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:41

Re: В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд

Страна анти-рекордов.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:49

Re: В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд

Парни,сам ,с юга..короче купить арбуз хороший-большая проблема..
их перезавантажують десятки грузеров,удары,небрежное отнощение..потом на солнце выставляють.имеет чачу внутри бродилово за два дня.
арбузы надо нежно собирать споля а не как мячи бросать в кузов .
Корче,на закупке иду в поле плачу сторожу дай мне центнер -сам соберу нежно..
Ну время изменилось,парни,все не так как вчера.
Vladik
 
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