Ціни на кавуни цьогоріч удвічі вищі, ніж були в 2019 році. Про це, як повідомляє Agroportal, заявила керівник департаменту «Аналітика» ринку «Шувар» Тетяна Гетьман.
Дивися повний текст В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:52
В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд.
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:58
в ветку приглашаются эксперты по арбузным алегархам.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 26 сер, 2020 14:41
Re: В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд
Страна анти-рекордов.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 14:49
Re: В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд
Парни,сам ,с юга..короче купить арбуз хороший-большая проблема..
их перезавантажують десятки грузеров,удары,небрежное отнощение..потом на солнце выставляють.имеет чачу внутри бродилово за два дня.
арбузы надо нежно собирать споля а не как мячи бросать в кузов .
Корче,на закупке иду в поле плачу сторожу дай мне центнер -сам соберу нежно..
Ну время изменилось,парни,все не так как вчера.
Додано: Сер 26 сер, 2020 15:55
Не знаю, где пани эксперт увидела арбузы по 5 грн, возможно где-то в районе Херсона..?
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:02
Что вы все врёти, не может у нас быть цена дороже, чем в прошлом году, нацбанк же сказал, что инфляция намного меньше 5%
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:15
Слухайте, поки у владі були люди з прізвищем Арбузов, так і кавуні були огого! і дешево.
Стали трішки всі зелені, і кавуни вже не ті, і дорого коштують ((((
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:25
Вчера вечером залётные, с поля, завезли машину - бегали по кварталу зазывали:
Маленькие - 3,5
Большие - 4
Были бы деньги.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:26
Re: В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд
У нас арбузы до 5,90 но неально много побитых и покоцанных.
Дыни покупал вчера 10 , а позавчера там же по 12.
И арбуз и дыня еще целые.
Сегодня буду есть.
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