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В Україні ціни на кавуни
побили п'ятирічний рекорд

В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:52

В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на кавуни цьогоріч удвічі вищі, ніж були в 2019 році. Про це, як повідомляє Agroportal, заявила керівник департаменту «Аналітика» ринку «Шувар» Тетяна Гетьман.

Дивися повний текст В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:52

А под Киевом по 8 грн продают, и норм...
omenx3tc
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 13:58

в ветку приглашаются эксперты по арбузным алегархам.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 14:49

Re: В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд

Парни,сам ,с юга..короче купить арбуз хороший-большая проблема..
их перезавантажують десятки грузеров,удары,небрежное отнощение..потом на солнце выставляють.имеет чачу внутри бродилово за два дня.
арбузы надо нежно собирать споля а не как мячи бросать в кузов .
Корче,на закупке иду в поле плачу сторожу дай мне центнер -сам соберу нежно..
Ну время изменилось,парни,все не так как вчера.
Vladik
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:55

Не знаю, где пани эксперт увидела арбузы по 5 грн, возможно где-то в районе Херсона..?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:02

Что вы все врёти, не может у нас быть цена дороже, чем в прошлом году, нацбанк же сказал, что инфляция намного меньше 5%
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:15

Слухайте, поки у владі були люди з прізвищем Арбузов, так і кавуні були огого! і дешево.

Стали трішки всі зелені, і кавуни вже не ті, і дорого коштують ((((
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:25

Вчера вечером залётные, с поля, завезли машину - бегали по кварталу зазывали:
Маленькие - 3,5
Большие - 4
Были бы деньги.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 16:26

Re: В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд

У нас арбузы до 5,90 но неально много побитых и покоцанных.
Дыни покупал вчера 10 , а позавчера там же по 12.
И арбуз и дыня еще целые.
Сегодня буду есть.
Lion+
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:05

Сегодня в Киеве заехал на троещинский оптовый рынок и с фуры купил два свежайших арбуза 13 кг каждый по 5 грн./кг. В прошлом году в это время по такой же цене брал, дешевле был только трешовый шлак. Кто не хочет брать ударенные, берите чуть дороже на раскладках половинки или четвертинки арбузов, там же всё сразу видно, если есть проблемы.
qwistria
 
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