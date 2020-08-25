В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 20:37
Ехал неделю назад из Приморска Херсонской области. На дорогах небольшие кавуны продавали по 3 грн. В какой то деревне купил разрекламированные как будто с огорода, свои, не с бахчи. И оказались не очень на вкус. Мораль- даже среди свежих херсонских арбузов встречаются не вкусные.
Додано: Сер 26 сер, 2020 20:49
Вас не обманули, но просто напросто Вы не научились различать "свои" и с селитрой.
"Свои" кавуны можно поглощать в неограниченном количестве - пойдёт только на пользу.
В таком случае Вам стоило б покупать "свои" дыни - вкус и запах, не дозревшей "колхозницы", с сладким медовым хрустом,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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