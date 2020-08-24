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В Україні ціни на кавуни
побили п'ятирічний рекорд

В Україні ціни на кавуни побили п'ятирічний рекорд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:37

Ехал неделю назад из Приморска Херсонской области. На дорогах небольшие кавуны продавали по 3 грн. В какой то деревне купил разрекламированные как будто с огорода, свои, не с бахчи. И оказались не очень на вкус. Мораль- даже среди свежих херсонских арбузов встречаются не вкусные.
Олег77
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:49

  Олег77 написав:Ехал неделю назад из Приморска Херсонской области. На дорогах небольшие кавуны продавали по 3 грн. В какой то деревне купил разрекламированные как будто с огорода, свои, не с бахчи. И оказались не очень на вкус. Мораль- даже среди свежих херсонских арбузов встречаются не вкусные.

:lol:
Вас не обманули, но просто напросто Вы не научились различать "свои" и с селитрой.
"Свои" кавуны можно поглощать в неограниченном количестве - пойдёт только на пользу.

В таком случае Вам стоило б покупать "свои" дыни - вкус и запах, не дозревшей "колхозницы", с сладким медовым хрустом,.....
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Киев Сильпо 15-20 грн/кг
Возле метро 10-11/кг
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:20

  anton_gms написав:Киев Сильпо 15-20 грн/кг
Возле метро 10-11/кг

Нет таких цен. Киев, Сильпо Эко, Атб-7-8 грн, по акциям 5-6
SMOKE
 
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