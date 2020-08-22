Про це повідомив глава ради Національного банку Богдан Данилишин в Facebook.
Дивися повний текст Голова ради НБУ спрогнозував курс гривні до кінця року.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:53
Голова ради НБУ спрогнозував курс гривні до кінця року
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Дивися повний текст Голова ради НБУ спрогнозував курс гривні до кінця року.
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