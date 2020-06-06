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Голова ради НБУ спрогнозував курс гривні до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 сер, 2020 13:53
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив глава ради Національного банку Богдан Данилишин в Facebook.
Дивися повний текст Голова ради НБУ спрогнозував курс гривні до кінця року
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Додано: Сер 26 сер, 2020 13:53
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