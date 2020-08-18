Понад 90% вкладників банку отримають вклади в повному обсязі.
Дивися повний текст Що буде з коштами вкладників банку \"Аркада\".
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Додано: Сер 26 сер, 2020 15:28
Що буде з коштами вкладників банку "Аркада"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде з коштами вкладників банку \"Аркада\".
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