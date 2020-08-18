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Що буде з коштами
вкладників банку "Аркада"

Що буде з коштами вкладників банку "Аркада"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 15:28

Що буде з коштами вкладників банку "Аркада"

Пропонуємо до обговорення:
Понад 90% вкладників банку отримають вклади в повному обсязі.

Дивися повний текст Що буде з коштами вкладників банку \"Аркада\".
R2
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Банки України -- це 100 негритят.
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