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В Україні набрали чинності зміни до інструкції про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 сер, 2020 16:22
Пропонуємо до обговорення:
З 21 серпня набрав чинності наказ Міністерства фінансів України.
Дивися повний текст В Україні набрали чинності зміни до інструкції про нарахування і сплату ЄСВ
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