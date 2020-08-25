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Голова НБУ назвав основну причину
банкрутства банку "Аркада"

Голова НБУ назвав основну причину банкрутства банку "Аркада"
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:03

Голова НБУ назвав основну причину банкрутства банку "Аркада"

Пропонуємо до обговорення:
Про це на брифінгу сказав голова НБУ Кирило Шевченко.

Дивися повний текст Голова НБУ назвав основну причину банкрутства банку \"Аркада\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:03

основна причина - в Україні будь-яка фінструктура прямує до МММ.
НБУ цього не бачить до останнього моменту.
igorbuda52
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