Про це на брифінгу сказав голова НБУ Кирило Шевченко.
Дивися повний текст Голова НБУ назвав основну причину банкрутства банку \"Аркада\".
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Додано: Сер 26 сер, 2020 17:03
Голова НБУ назвав основну причину банкрутства банку "Аркада"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова НБУ назвав основну причину банкрутства банку \"Аркада\".
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:03
основна причина - в Україні будь-яка фінструктура прямує до МММ.
НБУ цього не бачить до останнього моменту.
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