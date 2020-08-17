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Кабмін схвалив приватизацію
"Нафтогазу" і "Укрпошти"

Кабмін схвалив приватизацію "Нафтогазу" і "Укрпошти"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:31

Кабмін схвалив приватизацію "Нафтогазу" і "Укрпошти"

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 26 серпня.

Дивися повний текст Кабмін схвалив приватизацію \"Нафтогазу\" і \"Укрпошти\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:32

текст противоречит заголовку. "перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше чем 50% + 1 акция и не подлежит приватизации (приложение 1) – 9 объектов. В него вошли НАК “Нафтогаз Украины” и “Укрпошта”."
sergey_mo
 
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