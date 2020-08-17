Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду 26 серпня.
Дивися повний текст Кабмін схвалив приватизацію \"Нафтогазу\" і \"Укрпошти\".
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Додано: Сер 26 сер, 2020 17:31
Кабмін схвалив приватизацію "Нафтогазу" і "Укрпошти"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін схвалив приватизацію \"Нафтогазу\" і \"Укрпошти\".
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:32
текст противоречит заголовку. "перечень акционерных обществ, в уставных капиталах которых доля корпоративных прав, принадлежащих государству, не может быть меньше чем 50% + 1 акция и не подлежит приватизации (приложение 1) – 9 объектов. В него вошли НАК “Нафтогаз Украины” и “Укрпошта”."
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