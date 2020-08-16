|
|
Нацбанк пропонує на законодавчому рівні врегулювати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:32
Пропонуємо до обговорення:
Національний банк занепокоєний порядком уведення будівельних робіт в Україні, і вважає, що проблеми з ринком житлового будівництва треба вирішувати на законодавчому рівні.
Дивися повний текст Нацбанк пропонує на законодавчому рівні врегулювати ринок житлового будівництва
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89982
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 сер, 2020 17:32
Больше похоже на спросили-ответил. А не на стратегию.
-
RO41m
-
-
- Повідомлень: 21
- З нами з: 02.08.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему