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Нацбанк пропонує на законодавчому
рівні врегулювати...

Нацбанк пропонує на законодавчому рівні врегулювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:32

Нацбанк пропонує на законодавчому рівні врегулювати...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк занепокоєний порядком уведення будівельних робіт в Україні, і вважає, що проблеми з ринком житлового будівництва треба вирішувати на законодавчому рівні.

Дивися повний текст Нацбанк пропонує на законодавчому рівні врегулювати ринок житлового будівництва.
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 17:32

Больше похоже на спросили-ответил. А не на стратегию.
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