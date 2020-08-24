У 2019 році дві третини українців вважали себе бідними.
Дивися повний текст Дві третини українців вважають себе бідними (інфографіка).
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Додано: Сер 26 сер, 2020 18:11
Дві третини українців вважають себе бідними (інфографіка)
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Дивися повний текст Дві третини українців вважають себе бідними (інфографіка).
Додано: Сер 26 сер, 2020 18:11
средним классом считают себя 1,1% граждан - зашкаливает, так тестер может поломаться :)
украинцев, которые считают себя богатыми, не оказалось - у Ахметова и Коломойского спросить не удалось ;)
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