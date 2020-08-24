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Дві третини українців вважають
себе бідними (інфографіка)

Дві третини українців вважають себе бідними (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:11

Дві третини українців вважають себе бідними (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році дві третини українців вважали себе бідними.

Дивися повний текст Дві третини українців вважають себе бідними (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 18:11

средним классом считают себя 1,1% граждан - зашкаливает, так тестер может поломаться :)
украинцев, которые считают себя богатыми, не оказалось - у Ахметова и Коломойского спросить не удалось ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 23:32

Шоб я так жив як ви прибідняєтесь :-D

Бідні, нещасні... На трасу Ужгород-Львів в неділю після обіду краще не виїжджати - сплошні тягучки, бідняки вертаються з відпочинку. Автівок уже більше як доріг.
Taras Rudko
 
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