У 2019 році дві третини українців вважали себе бідними.
Дивися повний текст Дві третини українців вважають себе бідними (інфографіка).
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Додано: Сер 26 сер, 2020 18:11
Дві третини українців вважають себе бідними (інфографіка)
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Дивися повний текст Дві третини українців вважають себе бідними (інфографіка).
Додано: Сер 26 сер, 2020 18:11
средним классом считают себя 1,1% граждан - зашкаливает, так тестер может поломаться :)
украинцев, которые считают себя богатыми, не оказалось - у Ахметова и Коломойского спросить не удалось ;)
Додано: Сер 26 сер, 2020 23:32
Шоб я так жив як ви прибідняєтесь
Бідні, нещасні... На трасу Ужгород-Львів в неділю після обіду краще не виїжджати - сплошні тягучки, бідняки вертаються з відпочинку. Автівок уже більше як доріг.
Додано: Чет 27 сер, 2020 04:36
в Одессе тоже очень заметно какое у нас зубожиле населення, - и то, что приехавшее на отдых, и то, что местное в принципе
еще, говорят, у нас (короно)кризис, все сложили зубы на полку и затянули пояса, якобы еще в апреле месяце где-то
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