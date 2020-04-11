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Дружина змусила чоловіка-програміста
віддати половину...

Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:43

Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину...

Пропонуємо до обговорення:
Під час процесу розірвання шлюбу українка вирішила витребувати з чоловіка половину нематеріальних активів.

Дивися повний текст Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину біткойнів при розлученні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:18

мда... вот тебе и дружина...
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