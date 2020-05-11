Під час процесу розірвання шлюбу українка вирішила витребувати з чоловіка половину нематеріальних активів.
Дивися повний текст Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину біткойнів при розлученні.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 сер, 2020 19:43
Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину біткойнів при розлученні.
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:44
Интересно, а дружина что-то сделала для зарабатывания этих биткоинов?
В общем попал мужик...
|