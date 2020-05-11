Під час процесу розірвання шлюбу українка вирішила витребувати з чоловіка половину нематеріальних активів.
Дивися повний текст Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину біткойнів при розлученні.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 19:43
Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину біткойнів при розлученні.
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:44
Интересно, а дружина что-то сделала для зарабатывания этих биткоинов?
В общем попал мужик...
Додано: Чет 27 сер, 2020 20:55
Чому стерву? Це звичайна типова сучасна жінка. Ваша при розлученні зробить так само. По закону спільно нажите майно ділиться 50/50. І нікого не хвилює, що це майно зароблено переважно чоловіком, поки вона отримувала копійки десь в офісі на ненапряжній роботі або і взагалі сиділа вдома "домогосподаркою". Так що чоловіки, якщо вже і потрапили у таку халепу як шлюб, то будьте готові. Купуєте квартиру - купуйте її на ім'я матері а потім оформляйте від її імені дарчу на вас. Так буде дорожче, зате при розлученні відсудити цю квартиру не вийде. Купуєте цифрову валюту - купуйте її тихо і не афішуйте це ні перед ким, включаючи кохану дружину. Гроші люблять тишу.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:03
Re: Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину...
от того лучше и не вступать без лишней надобности в официальные браки или перестраховываться миллион раз.
а то встречаешь одного, вроде хорошего, человека, через пару уже прощаешься совершенно с другим(ой), которые могут "последние штаны забрать".
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