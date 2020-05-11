RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дружина змусила чоловіка-програміста
віддати половину...

Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 19:43

Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину...

Пропонуємо до обговорення:
Під час процесу розірвання шлюбу українка вирішила витребувати з чоловіка половину нематеріальних активів.

Дивися повний текст Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину біткойнів при розлученні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 20:18

мда... вот тебе и дружина...
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2442
З нами з: 26.02.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 12:44

Интересно, а дружина что-то сделала для зарабатывания этих биткоинов?
В общем попал мужик...
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 566
З нами з: 27.11.14
Подякував: 58 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 13:37

Жалко чувака, видно стерву пригрел...............
mapamapa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 308
З нами з: 06.08.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:55

  mapamapa написав:Жалко чувака, видно стерву пригрел...............

Чому стерву? Це звичайна типова сучасна жінка. Ваша при розлученні зробить так само. По закону спільно нажите майно ділиться 50/50. І нікого не хвилює, що це майно зароблено переважно чоловіком, поки вона отримувала копійки десь в офісі на ненапряжній роботі або і взагалі сиділа вдома "домогосподаркою". Так що чоловіки, якщо вже і потрапили у таку халепу як шлюб, то будьте готові. Купуєте квартиру - купуйте її на ім'я матері а потім оформляйте від її імені дарчу на вас. Так буде дорожче, зате при розлученні відсудити цю квартиру не вийде. Купуєте цифрову валюту - купуйте її тихо і не афішуйте це ні перед ким, включаючи кохану дружину. Гроші люблять тишу.
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 534
З нами з: 24.05.09
Подякував: 178 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 21:03

Re: Дружина змусила чоловіка-програміста віддати половину...

от того лучше и не вступать без лишней надобности в официальные браки или перестраховываться миллион раз.
а то встречаешь одного, вроде хорошего, человека, через пару лет уже прощаешься совершенно с другим(ой), которые могут "последние штаны забрать".
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 27 сер, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2403
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:29

  Victor8 написав:Интересно, а дружина что-то сделала для зарабатывания этих биткоинов?
В общем попал мужик...

Какое это имеет значение?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
  • Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1103
З нами з: 06.08.19
Подякував: 282 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tar-ru, Тракторист і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що був в... 1 ... 11, 12, 13
R2 » Сер 01 кві, 2020 18:30
121 8232
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 13:12
Амвросий
Податки на квартири в Україні: кому доведеться віддати... 1, 2, 3
R2 » П'ят 10 лип, 2020 20:44
26 3666
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 лип, 2020 19:10
shapo
Фонд соцстраху компенсує половину зарплати за час...
R2 » Пон 11 тра, 2020 16:33
2 484
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 тра, 2020 04:37
serzdoncov164

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8743)
27.08.2020 23:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.