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Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 сер, 2020 21:20
Пропонуємо до обговорення:
Бізнес із прикрістю сприймає рішення щодо збільшення оподаткування, замаскованого як підвищення мінімалки.
Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий тягар на бізнес – ЄБА
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:20
Финансы)) - неужели))
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