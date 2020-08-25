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Підвищення мінімальної зарплати
збільшить податковий...

Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:20

Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес із прикрістю сприймає рішення щодо збільшення оподаткування, замаскованого як підвищення мінімалки.

Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий тягар на бізнес – ЄБА.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:20

Финансы)) - неужели))
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