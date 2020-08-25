RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Підвищення мінімальної зарплати
збільшить податковий...

Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:20

Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес із прикрістю сприймає рішення щодо збільшення оподаткування, замаскованого як підвищення мінімалки.

Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий тягар на бізнес – ЄБА.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89987
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:20

Финансы)) - неужели))
6333280
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 24.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:15

ЕБА
kdevil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15
З нами з: 25.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:29

Какой бред... Если бизнес не в состоянии платить людям даже минимальную белую зп, то что это за бизнес?! Это шарашкины конторы.
SMOKE
 
Повідомлень: 3996
З нами з: 06.02.09
Подякував: 780 раз.
Подякували: 1660 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:06

Re: Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...

Да не может такого быть :lol:
Неужели только доперли
Lion+
 
Повідомлень: 1811
З нами з: 09.06.13
Подякував: 6 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:24

  SMOKE написав:Какой бред... Если бизнес не в состоянии платить людям даже минимальную белую зп, то что это за бизнес?! Это шарашкины конторы.


Конечно бред, весь бизнес вообще давно пора закрыть. Зачем нам бизнес, если можно сидеть на субсидиях и пособиях по безработице :D
Амвросий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 26.02.09
Подякував: 296 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:27

  SMOKE написав:Какой бред... Если бизнес не в состоянии платить людям даже минимальную белую зп, то что это за бизнес?! Это шарашкины конторы.

До 01.09.2015 мнзар была 1218 грн, с 01.09.2020 станет 5000 грн. Что это за бизнес такой, что не в состоянии повышать людям зарплату в 4 раза или на 310% каждые 5 лет?

Фактически, это повышение зарплаты дармоедов в бюджетной сфере, профессиональных игроков в пасьянс и сапёра, и одновременное повышение налогов с бизнеса для оплаты этих зарплат.

Вот, перегнут палку, вместо того, чтоб докидывать налогами по 2000 грн в месяц чистыми в бюджет, пойдут люди сосать по 5000 грн минимальной зарплаты из бюджета.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2856
З нами з: 10.05.14
Подякував: 205 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З 1 вересня медикам підвищать зарплати — очільник МОЗ
R2 » П'ят 19 чер, 2020 11:56
6 761
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 22:21
oancutina
У Зеленського вважають, що підвищення мінімальної...
R2 » Сер 26 сер, 2020 11:09
2 89
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 сер, 2020 13:48
Tabak
В уряді назвали переваги підвищення мінімальної зарплати...
R2 » Вів 25 сер, 2020 21:14
2 69
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 сер, 2020 22:45
vladkokovlad007

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25429)
27.08.2020 09:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.