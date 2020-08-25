Бізнес із прикрістю сприймає рішення щодо збільшення оподаткування, замаскованого як підвищення мінімалки.
Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий тягар на бізнес – ЄБА.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:20
Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий тягар на бізнес – ЄБА.
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:29
Какой бред... Если бизнес не в состоянии платить людям даже минимальную белую зп, то что это за бизнес?! Это шарашкины конторы.
Додано: Чет 27 сер, 2020 09:06
Re: Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...
Да не может такого быть
Неужели только доперли
Додано: Чет 27 сер, 2020 09:24
Додано: Чет 27 сер, 2020 09:27
До 01.09.2015 мнзар была 1218 грн, с 01.09.2020 станет 5000 грн. Что это за бизнес такой, что не в состоянии повышать людям зарплату в 4 раза или на 310% каждые 5 лет?
Фактически, это повышение зарплаты дармоедов в бюджетной сфере, профессиональных игроков в пасьянс и сапёра, и одновременное повышение налогов с бизнеса для оплаты этих зарплат.
Вот, перегнут палку, вместо того, чтоб докидывать налогами по 2000 грн в месяц чистыми в бюджет, пойдут люди сосать по 5000 грн минимальной зарплаты из бюджета.
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