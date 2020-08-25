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Підвищення мінімальної зарплати
збільшить податковий...

Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:20

Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнес із прикрістю сприймає рішення щодо збільшення оподаткування, замаскованого як підвищення мінімалки.

Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий тягар на бізнес – ЄБА.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 21:20

Финансы)) - неужели))
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ЕБА
kdevil
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 08:29

Какой бред... Если бизнес не в состоянии платить людям даже минимальную белую зп, то что это за бизнес?! Это шарашкины конторы.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:06

Re: Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...

Да не может такого быть :lol:
Неужели только доперли
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:24

  SMOKE написав:Какой бред... Если бизнес не в состоянии платить людям даже минимальную белую зп, то что это за бизнес?! Это шарашкины конторы.


Конечно бред, весь бизнес вообще давно пора закрыть. Зачем нам бизнес, если можно сидеть на субсидиях и пособиях по безработице :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 09:27

  SMOKE написав:Какой бред... Если бизнес не в состоянии платить людям даже минимальную белую зп, то что это за бизнес?! Это шарашкины конторы.

До 01.09.2015 мнзар была 1218 грн, с 01.09.2020 станет 5000 грн. Что это за бизнес такой, что не в состоянии повышать людям зарплату в 4 раза или на 310% каждые 5 лет?

Фактически, это повышение зарплаты дармоедов в бюджетной сфере, профессиональных игроков в пасьянс и сапёра, и одновременное повышение налогов с бизнеса для оплаты этих зарплат.

Вот, перегнут палку, вместо того, чтоб докидывать налогами по 2000 грн в месяц чистыми в бюджет, пойдут люди сосать по 5000 грн минимальной зарплаты из бюджета.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:20

  safonovstanislav написав:
  SMOKE написав:Какой бред... Если бизнес не в состоянии платить людям даже минимальную белую зп, то что это за бизнес?! Это шарашкины конторы.

До 01.09.2015 мнзар была 1218 грн, с 01.09.2020 станет 5000 грн. Что это за бизнес такой, что не в состоянии повышать людям зарплату в 4 раза или на 310% каждые 5 лет?

Фактически, это повышение зарплаты дармоедов в бюджетной сфере, профессиональных игроков в пасьянс и сапёра, и одновременное повышение налогов с бизнеса для оплаты этих зарплат.

Вот, перегнут палку, вместо того, чтоб докидывать налогами по 2000 грн в месяц чистыми в бюджет, пойдут люди сосать по 5000 грн минимальной зарплаты из бюджета.

А может нужно не жонглировать понятиями?! Речь идёт о минималке. Нормальный бизнес не платит минималку и никаких "в 4 раза" здесь нет. Он давно уже платит белую зп гораздо выше минималки и налоги с нее. Ему не холодно, ни жарко от повышения до 6-7 тысяч гривен, если минималка по предприятию стартует от 8-10, к примеру. Просто выводятся конверты из тени повышением минималки и увеличиваются поступления в бюджет от шарашкиных контор. Никакой инфляции не будет по определению. Врачи,учителя- это не госчинушы. А бизнес с минималками и конвертами будет бесполезен для экономики. Налоги должны платиться- это аксиома для процветания государства.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 10:25

  SMOKE написав:Налоги должны платиться- это аксиома для процветания государства.

Сейчас уже "концепция изменилась" - государство может бесконечно эмитировать долг под околонулевой процент "для стимулирования экономики". Сейчас все так делают
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 11:13

  SMOKE написав:Нормальный бизнес не платит минималку и никаких "в 4 раза" здесь нет. Он давно уже платит белую зп гораздо выше минималки и налоги с нее.

Значительный % бизнеса вообще не платит зарплату, никакую, ни белую, ни чёрную, ни минимальную, ни максимальную. И у государства не требуют никаких зарплат, ни минимальных, ни максимальных, а наоборот платит государству деньги. Или больше 1 000 000 предпринимателей вы не считаете за нормальный бизнес?
safonovstanislav
 
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