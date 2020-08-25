Очень смешно. Продолжить только забыли:
- коровы должны доиться
- кролики должны плодиться
- пчелы должны роиться
- люди должны ....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 27 сер, 2020 15:34
Re: Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...
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