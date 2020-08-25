Бізнес із прикрістю сприймає рішення щодо збільшення оподаткування, замаскованого як підвищення мінімалки.
Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий тягар на бізнес – ЄБА.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 21:20
Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий тягар на бізнес – ЄБА.
Додано: Чет 27 сер, 2020 08:29
Какой бред... Если бизнес не в состоянии платить людям даже минимальную белую зп, то что это за бизнес?! Это шарашкины конторы.
Додано: Чет 27 сер, 2020 09:06
Re: Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...
Да не может такого быть
Неужели только доперли
Додано: Чет 27 сер, 2020 09:24
Додано: Чет 27 сер, 2020 09:27
До 01.09.2015 мнзар была 1218 грн, с 01.09.2020 станет 5000 грн. Что это за бизнес такой, что не в состоянии повышать людям зарплату в 4 раза или на 310% каждые 5 лет?
Фактически, это повышение зарплаты дармоедов в бюджетной сфере, профессиональных игроков в пасьянс и сапёра, и одновременное повышение налогов с бизнеса для оплаты этих зарплат.
Вот, перегнут палку, вместо того, чтоб докидывать налогами по 2000 грн в месяц чистыми в бюджет, пойдут люди сосать по 5000 грн минимальной зарплаты из бюджета.
Додано: Чет 27 сер, 2020 10:20
А может нужно не жонглировать понятиями?! Речь идёт о минималке. Нормальный бизнес не платит минималку и никаких "в 4 раза" здесь нет. Он давно уже платит белую зп гораздо выше минималки и налоги с нее. Ему не холодно, ни жарко от повышения до 6-7 тысяч гривен, если минималка по предприятию стартует от 8-10, к примеру. Просто выводятся конверты из тени повышением минималки и увеличиваются поступления в бюджет от шарашкиных контор. Никакой инфляции не будет по определению. Врачи,учителя- это не госчинушы. А бизнес с минималками и конвертами будет бесполезен для экономики. Налоги должны платиться- это аксиома для процветания государства.
Додано: Чет 27 сер, 2020 11:13
Значительный % бизнеса вообще не платит зарплату, никакую, ни белую, ни чёрную, ни минимальную, ни максимальную. И у государства не требуют никаких зарплат, ни минимальных, ни максимальных, а наоборот платит государству деньги. Или больше 1 000 000 предпринимателей вы не считаете за нормальный бизнес?
Додано: Чет 27 сер, 2020 15:34
Re: Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:28
именно так, речь идет о минималке, к которой привязаны налоги на бизнес.
Минималку, как вы верно заметили практически никто не получает, поэтому это повышение никому зарплату не поднимет, кроме чиновников у которых зарплата исчисляется как N минималок. Чиновникам зарплата выростет.
А вот налоги выросли всем. В том числе тем кто зарплату в белую платит гораздо больше минималки.
Налоговая нагрузка выше, а значит в лучшем случае не будет повышения зарплаты, в худшем зарплату урежут.
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