Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...

Додано: Чет 27 сер, 2020 19:32

SMOKE написав: Налоги должны платиться- это аксиома для процветания государства. Налоги должны платиться- это аксиома для процветания государства.

С первой частью вашего утверждения конечно не поспоришь, налоги должны платиться. А вот вторая часть - глупость. Уплата налогов никак к процветанию государства не ведет. Для процветания нужно уменьшать налоги и бороться с вымогательством (коррупцией).Налоги это вынужденная плата необходимая для решения общественных задач. Если эта плата будет душить экономику, то это ведет не к процветанию, а наоборот к краху. Грубо говоря это зло, но зло необходимое, без него никак, потому что есть виды деятельности которые сами себе не зарабатывают и людей которые в них заняты нужно как-то содержать (врачи, пожарные, армия), потому что они нужны.Налоги не приводят к развитию экономики и производства, напротив - это обуза для экономики. Чем больше налоги, тем ниже уровень жизни, тем больше нищета и коррупция.Уровень налогов обратно пропорционален уровню жизни. Чем выше налоги, тем ниже привлекательность государства для производителей. У нас этот уровень привлекательности ниже плинтуса.Нормальный уровень налогов - это 5-10%. Например 5% НДС + 5% НДФЛ, итого 10% - это норма. Все что выше ведет к краху, коррупции и нищете.