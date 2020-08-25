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Підвищення мінімальної зарплати
збільшить податковий...

Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:32

  SMOKE написав:Налоги должны платиться- это аксиома для процветания государства.


С первой частью вашего утверждения конечно не поспоришь, налоги должны платиться. А вот вторая часть - глупость. Уплата налогов никак к процветанию государства не ведет. Для процветания нужно уменьшать налоги и бороться с вымогательством (коррупцией).

Налоги это вынужденная плата необходимая для решения общественных задач. Если эта плата будет душить экономику, то это ведет не к процветанию, а наоборот к краху. Грубо говоря это зло, но зло необходимое, без него никак, потому что есть виды деятельности которые сами себе не зарабатывают и людей которые в них заняты нужно как-то содержать (врачи, пожарные, армия), потому что они нужны.

Налоги не приводят к развитию экономики и производства, напротив - это обуза для экономики. Чем больше налоги, тем ниже уровень жизни, тем больше нищета и коррупция.

Уровень налогов обратно пропорционален уровню жизни. Чем выше налоги, тем ниже привлекательность государства для производителей. У нас этот уровень привлекательности ниже плинтуса.

Нормальный уровень налогов - это 5-10%. Например 5% НДС + 5% НДФЛ, итого 10% - это норма. Все что выше ведет к краху, коррупции и нищете.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:33

  safonovstanislav написав:
  SMOKE написав:Нормальный бизнес не платит минималку и никаких "в 4 раза" здесь нет. Он давно уже платит белую зп гораздо выше минималки и налоги с нее.

Значительный % бизнеса вообще не платит зарплату, никакую, ни белую, ни чёрную, ни минимальную, ни максимальную. И у государства не требуют никаких зарплат, ни минимальных, ни максимальных, а наоборот платит государству деньги. Или больше 1 000 000 предпринимателей вы не считаете за нормальный бизнес?

И опять жонглирование понятиями. Мы говорим о повышении минимальной зп, а значит подразумевается бизнес с наемным трудом.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:38

  Амвросий написав:
  SMOKE написав:Налоги должны платиться- это аксиома для процветания государства.


Чем больше налоги, тем ниже уровень жизни, тем больше нищета и коррупция.

Уровень налогов обратно пропорционален уровню жизни.

Спасибо за поднятое настроение. Посмеялся вместе с жителями Канады, Франции, к примеру.
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:26

  SMOKE написав:Спасибо за поднятое настроение. Посмеялся вместе с жителями Канады, Франции, к примеру.


Вы слишком далеки от бизнеса, ваш уровень 95 квартал на экране тв, вот там можете поржать :)

Насчет Канады не знаю, а во Франции ничего хорошего нет. Экономика по сути умирает. Бесперспективное место для бизнеса. Именно из-за огромных налогов. Но у Франции в экономике был накоплен хороший жирок, который они могут позволить себе проедать довольно долго. У нас жирка в экономике нет.
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