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Підвищення мінімальної зарплати
збільшить податковий...

Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:32

  SMOKE написав:Налоги должны платиться- это аксиома для процветания государства.


С первой частью вашего утверждения конечно не поспоришь, налоги должны платиться. А вот вторая часть - глупость. Уплата налогов никак к процветанию государства не ведет. Для процветания нужно уменьшать налоги и бороться с вымогательством (коррупцией).

Налоги это вынужденная плата необходимая для решения общественных задач. Если эта плата будет душить экономику, то это ведет не к процветанию, а наоборот к краху. Грубо говоря это зло, но зло необходимое, без него никак, потому что есть виды деятельности которые сами себе не зарабатывают и людей которые в них заняты нужно как-то содержать (врачи, пожарные, армия), потому что они нужны.

Налоги не приводят к развитию экономики и производства, напротив - это обуза для экономики. Чем больше налоги, тем ниже уровень жизни, тем больше нищета и коррупция.

Уровень налогов обратно пропорционален уровню жизни. Чем выше налоги, тем ниже привлекательность государства для производителей. У нас этот уровень привлекательности ниже плинтуса.

Нормальный уровень налогов - это 5-10%. Например 5% НДС + 5% НДФЛ, итого 10% - это норма. Все что выше ведет к краху, коррупции и нищете.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:33

  safonovstanislav написав:
  SMOKE написав:Нормальный бизнес не платит минималку и никаких "в 4 раза" здесь нет. Он давно уже платит белую зп гораздо выше минималки и налоги с нее.

Значительный % бизнеса вообще не платит зарплату, никакую, ни белую, ни чёрную, ни минимальную, ни максимальную. И у государства не требуют никаких зарплат, ни минимальных, ни максимальных, а наоборот платит государству деньги. Или больше 1 000 000 предпринимателей вы не считаете за нормальный бизнес?

И опять жонглирование понятиями. Мы говорим о повышении минимальной зп, а значит подразумевается бизнес с наемным трудом.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 22:38

  Амвросий написав:
  SMOKE написав:Налоги должны платиться- это аксиома для процветания государства.


Чем больше налоги, тем ниже уровень жизни, тем больше нищета и коррупция.

Уровень налогов обратно пропорционален уровню жизни.

Спасибо за поднятое настроение. Посмеялся вместе с жителями Канады, Франции, к примеру.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:26

  SMOKE написав:Спасибо за поднятое настроение. Посмеялся вместе с жителями Канады, Франции, к примеру.


Вы слишком далеки от бизнеса, ваш уровень 95 квартал на экране тв, вот там можете посмеяться, над собой :)

Насчет Канады не знаю, а во Франции ничего хорошего нет. Экономика по сути умирает. Бесперспективное и дорогое место для бизнеса. Именно из-за огромных налогов. Но у Франции в экономике был накоплен хороший жирок, который они могут позволить себе проедать довольно долго. У нас жирка в экономике нет.

Вы вообще во Франции были, съездите в Париж, потом будете смеяться над собой, что так восхищались Францией. Вы оттуда сами через пару недель сбежите. Без шуток.

Вы вообще понимаете для чего собирают налоги? Это деньги необходимые для выполнения общественных задач. Оплата работы общественных служб первой необходимости - полиции, службы спасения и т.д.

Если на оплату владельцу помещения (государству) за аренду помещения и подметание раз в день требуется отдавать 60-80% дохода (налог) от вашего очень сложного и затратного хайтек бизнеса, который требует покупку дорого оборудования и оплату высококвалифицированным спецам за их сложную работу. То вы просто разоритесь. Никакого процветания это не принесет. Ни вам, т.к. вы быстро обанкротитесь. Ни владельцу помещения (государству) загнувшего вам 60-80% от вашего дохода , т.к. вы разоритесь и не сможете ему платить ничего. А никто новый вместо вас снимать помещение с уборщиком за 60-80% от своего дохода не будет. Дурных нема.

Все просто разбегутся к другим арендаторам (в другие страны), где адекватные низкие налоги.

Так и с государством. От того что вы будете 90% своих доходов отдавать государству, которое будет тратить их на миллионные зарплаты чиновникам и распилы для олигархов. Процветание от этого не наступит. Наступит всеобщая нищета. А экономика накроется медным тазом. Т.к. чиновники и олигархи получающие сверхдоходы ничего не производят и ВВП не создают, они только тратят ваши деньги на очередную бентли или завтрак в ресторане за пару миллионов долларов.

Все должно быть в меру. Процветание приносит наличие предприятий и рынок сбыта, т.е. население имеющее хороший достаток. Т.е. наличие условий для бизнеса. А это низкие налоги. Без низких налогов это невозможно. Бизнес сбежит в другие страны, население будет нищим, не будет ни рынка сбыта, ни предприятий.

Короче для процветания нужны низкие налоги. Остальное все само наладится.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:29

  Амвросий написав:
  SMOKE написав:Спасибо за поднятое настроение. Посмеялся вместе с жителями Канады, Франции, к примеру.


Вы слишком далеки от бизнеса, ваш уровень 95 квартал на экране тв, вот там можете посмеяться, над собой :)

Насчет Канады не знаю, а во Франции ничего хорошего нет. Экономика по сути умирает. Бесперспективное и дорогое место для бизнеса. Именно из-за огромных налогов. Но у Франции в экономике был накоплен хороший жирок, который они могут позволить себе проедать довольно долго. У нас жирка в экономике нет.

Вы вообще во Франции были, съездите в Париж, потом будете смеяться над собой, что так восхищались Францией. Вы оттуда сами через пару недель сбежите. Без шуток.

Вы вообще понимаете для чего собирают налоги? Это деньги необходимые для выполнения общественных задач. Оплата работы общественных служб первой необходимости - полиции, службы спасения и т.д.

Если на оплату владельцу помещения (государству) за аренду помещения и подметание раз в день требуется отдавать 60-80% дохода (налог) от вашего очень сложного и затратного хайтек бизнеса, который требует покупку дорого оборудования и оплату высококвалифицированным спецам за их сложную работу. То вы просто разоритесь. Никакого процветания это не принесет. Ни вам, т.к. вы быстро обанкротитесь. Ни владельцу помещения (государству) загнувшего вам 60-80% от вашего дохода , т.к. вы разоритесь и не сможете ему платить ничего. А никто новый вместо вас снимать помещение с уборщиком за 60-80% от своего дохода не будет. Дурных нема.

Все просто разбегутся к другим арендаторам (в другие страны), где адекватные низкие налоги.

Так и с государством. От того что вы будете 90% своих доходов отдавать государству, которое будет тратить их на миллионные зарплаты чиновникам и распилы для олигархов. Процветание от этого не наступит. Наступит всеобщая нищета. А экономика накроется медным тазом. Т.к. чиновники и олигархи получающие сверхдоходы ничего не производят и ВВП не создают, они только тратят ваши деньги на очередную бентли или завтрак в ресторане за пару миллионов долларов.

Все должно быть в меру. Процветание приносит наличие предприятий и рынок сбыта, т.е. население имеющее хороший достаток. Т.е. наличие условий для бизнеса. А это низкие налоги. Без низких налогов это невозможно. Бизнес сбежит в другие страны, население будет нищим, не будет ни рынка сбыта, ни предприятий.

Короче для процветания нужны низкие налоги. Остальное все само наладится.

Ну если во Франции экономика умирает- мне с вами все ясно. Вопросов больше не имею))
SMOKE
 
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  #<12
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