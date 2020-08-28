Підвищення мінімальної зарплати збільшить податковий...

Додано: Чет 27 сер, 2020 23:26

SMOKE написав: Спасибо за поднятое настроение. Посмеялся вместе с жителями Канады, Франции, к примеру. Спасибо за поднятое настроение. Посмеялся вместе с жителями Канады, Франции, к примеру.

Вы слишком далеки от бизнеса, ваш уровень 95 квартал на экране тв, вот там можете посмеяться, над собойНасчет Канады не знаю, а во Франции ничего хорошего нет. Экономика по сути умирает. Бесперспективное и дорогое место для бизнеса. Именно из-за огромных налогов. Но у Франции в экономике был накоплен хороший жирок, который они могут позволить себе проедать довольно долго. У нас жирка в экономике нет.Вы вообще во Франции были, съездите в Париж, потом будете смеяться над собой, что так восхищались Францией. Вы оттуда сами через пару недель сбежите. Без шуток.Вы вообще понимаете для чего собирают налоги? Это деньги необходимые для выполнения общественных задач. Оплата работы общественных служб первой необходимости - полиции, службы спасения и т.д.Если на оплату владельцу помещения (государству) за аренду помещения и подметание раз в день требуется отдавать 60-80% дохода (налог) от вашего очень сложного и затратного хайтек бизнеса, который требует покупку дорого оборудования и оплату высококвалифицированным спецам за их сложную работу. То вы просто разоритесь. Никакого процветания это не принесет. Ни вам, т.к. вы быстро обанкротитесь. Ни владельцу помещения (государству) загнувшего вам 60-80% от вашего дохода , т.к. вы разоритесь и не сможете ему платить ничего. А никто новый вместо вас снимать помещение с уборщиком за 60-80% от своего дохода не будет. Дурных нема.Все просто разбегутся к другим арендаторам (в другие страны), где адекватные низкие налоги.Так и с государством. От того что вы будете 90% своих доходов отдавать государству, которое будет тратить их на миллионные зарплаты чиновникам и распилы для олигархов. Процветание от этого не наступит. Наступит всеобщая нищета. А экономика накроется медным тазом. Т.к. чиновники и олигархи получающие сверхдоходы ничего не производят и ВВП не создают, они только тратят ваши деньги на очередную бентли или завтрак в ресторане за пару миллионов долларов.Все должно быть в меру. Процветание приносит наличие предприятий и рынок сбыта, т.е. население имеющее хороший достаток. Т.е. наличие условий для бизнеса. А это низкие налоги. Без низких налогов это невозможно. Бизнес сбежит в другие страны, население будет нищим, не будет ни рынка сбыта, ни предприятий.Короче для процветания нужны низкие налоги. Остальное все само наладится.