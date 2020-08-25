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В Україні продовжили
карантин до листопада

В Україні продовжили карантин до листопада
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:50

В Україні продовжили карантин до листопада

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.

Дивися повний текст В Україні продовжили карантин до листопада.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 сер, 2020 22:50

Зеленая зона: запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем на 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.

Такое debil'noe ограничение. Если работаешь в отдалённом районе и из него в твой ходит ТОЛЬКО ОДНА маршрутка (с подвижным составом "Дельфин","ТУР" и иногда Рута-20/Рута-22), то утром и вечером хрен ты уедешь.

За людей как всегда не подумали...
Sanyok77
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