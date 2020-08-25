Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.
Дивися повний текст В Україні продовжили карантин до листопада.
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Додано: Сер 26 сер, 2020 22:50
В Україні продовжили карантин до листопада
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні продовжили карантин до листопада.
Додано: Сер 26 сер, 2020 22:50
Зеленая зона: запрещается проводить массовые мероприятия с участием более одного лица на 5 кв. метров, размещать зрителей более чем на 50% мест для сидения, перевозить во всех видах общественного транспорта людей больше чем мест для сидения. Эти ограничения действуют и на другие зоны.
Такое debil'noe ограничение. Если работаешь в отдалённом районе и из него в твой ходит ТОЛЬКО ОДНА маршрутка (с подвижным составом "Дельфин","ТУР" и иногда Рута-20/Рута-22), то утром и вечером хрен ты уедешь.
За людей как всегда не подумали...
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