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«Укртелеком» закриває сервіс
безкоштовної електронної...

«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:16

«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія «Укртелеком» офіційно оголосила, що з 1 грудня 2020 року припиняє надання послуги безкоштовної електронної пошти «Укрпост». Рішення було прийнято через те, що в останні роки до даної послуги не було підключень.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 00:16

Продали бы кому нибудь.....
anton_gms
 
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