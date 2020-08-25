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«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 00:16
Пропонуємо до обговорення:
Компанія «Укртелеком» офіційно оголосила, що з 1 грудня 2020 року припиняє надання послуги безкоштовної електронної пошти «Укрпост». Рішення було прийнято через те, що в останні роки до даної послуги не було підключень.
Дивися повний текст «Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної пошти «Укрпост»
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Додано: Чет 27 сер, 2020 00:16
Продали бы кому нибудь.....
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anton_gms
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Додано: Чет 27 сер, 2020 10:04
anton_gms написав:
Продали бы кому нибудь.....
кому?
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_hunter
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Додано: Чет 27 сер, 2020 10:13
Им до сих пор кто-то пользовался?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Додано: Чет 27 сер, 2020 10:46
anton_gms написав:
Продали бы кому нибудь.....
там продавать нечего. Бизнес был завязан на монопольное положение. Пока можно было вымогать завышенные тарифы это приносило доход, как появились альтернативы в виде мобильной связи, люди разбежались. И монополия накрылась медным тазом
История у монополий всегда примерно одинаковая - вначале космические тарифы, потом банкротство и крах.
Укртелеком уже вроде давно чисто частная контора. Но по прежнему сосет из госбюджета различные дотации и льготы. Недавно владелец-олигарх продвигал идею спонсировать за государственный счет проект интернетизации сел. За счет вот таких "проектов" все и держится. За счет налогоплательщиков шикуют.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 27 сер, 2020 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: Чет 27 сер, 2020 10:50
Амвросий написав: anton_gms написав:
Продали бы кому нибудь.....
там продавать нечего. Бизнес был завязан на монопольное положение. Пока можно было вымогать завышенные тарифы это приносило доход, как появились альтернативы в виде мобильной связи, люди разбежались. И монополия накрылась медным тазом
История у монополий всегда примерно одинаковая - вначале космические тарифы, потом банкротство и крах.
Опять-25 злые олигархи-монополисты открыли _бесплатный_ сервис электронной почты...
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_hunter
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Додано: Чет 27 сер, 2020 10:56
_hunter написав:
Опять-25 злые олигархи-монополисты открыли _бесплатный_ сервис электронной почты...
Да. Расчитывали что заманят пользователей и потом влупят им абонплату. Но никому такое не нужно, дурных нет.
Бесплатный он был чисто условно, т.к. его стоимость была включена в абонплаты за инет.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 27 сер, 2020 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Амвросий
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Додано: Чет 27 сер, 2020 11:04
Амвросий написав: _hunter написав:
Опять-25 злые олигархи-монополисты открыли _бесплатный_ сервис электронной почты...
Да. Расчитывали что заманят пользователей и потом влупят им абонплату. Но никому такое не нужно. Есть достаточно бесплатных сервисов, которые не принадлежат олигархам. Поэтому проект поиска лохов оказался провальным.
Угу. И "расчитывали" они на это лет с 20... -- такие себе "расчетливые олигархи-монополисты".
Блин, это уже на какое-то параноидально-шизоидное расстройство похоже: все, что не делается -- заговор против "обычных работяг"...
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_hunter
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Додано: Чет 27 сер, 2020 11:06
Амвросий написав:
Бесплатный он был чисто условно, т.к. его стоимость включалась в абонплату.
Ой, до Амвросия неожиданно дошло то что я ему рассказывал в другой теме: плата за пользование чем-то, например трубами газораспределительной сети или почтовым ящиком электронной почты, может выставляться и отдельно и в составе другого тарифа. И если за пользование газораспределительной сетью раньше не брали отдельную плату это совершенно не значит что пользование было бесплатным.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Чет 27 сер, 2020 11:10
_hunter написав:
И "расчитывали" они на это лет с 20...
И это при том что в момент запуска адсл и укрпоста Укртелеком ещё был госпредприятие.
Но уже тогда алегарх-рептилоид Ахмен-сан строил свои планы по вытеснению gmail и захвату рынка электронной почты всего земного шарика.
Но зоркий Амвросий разгадал его планы и продолжал пользоваться аналоговым модемом 9600 бод.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
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