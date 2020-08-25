|
|
|
«Укртелеком» закриває сервіс безкоштовної електронної...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 27 сер, 2020 11:14
_hunter написав:
Угу. И "расчитывали" они на это лет с 20... -- такие себе "расчетливые олигархи-монополисты".
ну вообщето Укрпост была чисто платным сервисом, оплата за который была включена в абонплату пользователей интернет услуг ПАТ «Укртелеком».
Видно план с введением отдельной абонплаты за электронную почту не сработал, поэтому проект решили закрыть. И как ни странно, но абонплату пользователям это не снизит.
Тоесть услуг предоставляется меньше, а абонплата не уменьшается. В этом весь смысл олигархических монополий.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 27 сер, 2020 11:42, всього редагувалось 3 разів.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2421
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 11:18
vitaliy_berdinskikh написав:
И это при том что в момент запуска адсл и укрпоста Укртелеком ещё был госпредприятие.
во времена когда укртелеком был госпредприятием, на нем все так-же кормились олигархи.
Приватизировали его, когда стало можно повышать абонплату. Я не удивлюсь если вместо банкротства теперь его национализируют.
Ведь в этом вся суть - прибыли олигархам, убытки госбюджету.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 27 сер, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2421
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 11:26
vitaliy_berdinskikh написав:
Ой, до Амвросия неожиданно дошло то что я ему рассказывал в другой теме: плата за пользование чем-то, например трубами газораспределительной сети или почтовым ящиком электронной почты, может выставляться и отдельно и в составе другого тарифа. И если за пользование газораспределительной сетью раньше не брали отдельную плату это совершенно не значит что пользование было бесплатным.
Конечно, за пользование магазином покупателю может выставляться отдельный счет, а не в составе цены покупаемых товаров. Тоесть не важно купил чтото покупатель или нет, а за вход в магазин всеравно платит. Если магазином владеет олигарх-монополист, я бы не удивился такому подходу
Проблема только в том, что магазинов много, поэтому захватить монополию проблематично. А то бы такое практиковалось в каждом магазине олигархов.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2421
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 11:32
Амвросий написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Ой, до Амвросия неожиданно дошло то что я ему рассказывал в другой теме: плата за пользование чем-то, например трубами газораспределительной сети или почтовым ящиком электронной почты, может выставляться и отдельно и в составе другого тарифа. И если за пользование газораспределительной сетью раньше не брали отдельную плату это совершенно не значит что пользование было бесплатным.
Конечно, за пользование магазином покупателю может выставляться отдельный счет, а не в составе цены покупаемых товаров. Тоесть не важно купил чтото покупатель или нет, а за вход в магазин всеравно платит. Если магазином владеет олигарх-монополист, я бы не удивился такому подходу
Проблема только в том, что магазинов много, поэтому захватить монополию проблематично. А то бы такое практиковалось в каждом магазине олигархов.
Так и провайдеров -- даже на тот момент порядочная кучка была. Т.е. укртелеком монополистом вообще никогда не был. -- как же "они" собрирались запретить остальными ящиками пользоваться? -- неужели наконец-то рассекретили некий секретный проект закона о "монополизации доступа"?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2680
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 11:32
vitaliy_berdinskikh написав:
Но уже тогда алегарх-рептилоид Ахмен-сан строил свои планы по вытеснению gmail и захвату рынка электронной почты всего земного шарика.
если не секрет, вы рекламой этого Ахмет-сана занимаетесь потому что работаете в его конторе?
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 27 сер, 2020 11:39, всього редагувалось 1 раз.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2421
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 11:34
_hunter написав:
Так и провайдеров -- даже на тот момент порядочная кучка была. Т.е. укртелеком монополистом вообще никогда не был.
Полным монополистом укртелеком никогда не был, но имел большую часть рынка. Ведь монополия созадавалась за государственный счет, т.е. за счет налогоплательщиков. Сейчас монополия укртелекома - это села, где конкурентов мало по объективным причинам.
В этом и заключается бизнес олигахров - они берут у государства готовый бизнес построенный за счет налогоплательщиков, проедают его, разваливают, а убытки возвращают назад государству.
Налогоплательщики вначале платили налоги которые шли на развитие бизнеса, потом они платили космические тарифы олигарху приватизировавшему бизнес, а теперь налогоплательщики будут платить за убытки от деятельности олигархов и по долгам созданным олигархами, которые проели и обанкротили весь этот бизнес.
Честный бизнес - это то что строится предпринимателями за свой счет, а не за счет госбюджета, дотаций, льгот или приватизаций.
Востаннє редагувалось Амвросий
в Чет 27 сер, 2020 12:06, всього редагувалось 1 раз.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2421
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:05
Амвросий написав: _hunter написав:
Так и провайдеров -- даже на тот момент порядочная кучка была. Т.е. укртелеком монополистом вообще никогда не был.
Полным монополистом укртелеком никогда не был, но имел большую часть рынка. Ведь монополия созадавалась за государственный счет, т.е. за счет налогоплательщиков. Сейчас монополия укртелекома - это села, где конкурентов мало по объективным причинам.
В этом и заключается бизнес олигахров - они берут у государства готовый бизнес построенный за счет налогоплательщиков, проедают его, разваливают, а убытки возвращают назад государству.
Налогоплательщики вначале платили налоги которые шли на развитие бизнеса, потом они платили космические тарифы олигарху приватизировавшему бизнес, а теперь налогоплательщики будут платить за убытки от деятельности олигархов и по долгам созданным олигархами, которые проели и обанкротили весь этот бизнес.
А "не полных" монополистов, как и "чуточку беременных" не бывает.
И даже "большая часть" рынка у него была с пару лет -- когда интернет только-только начал появляться...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2680
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:09
Амвросий написав: vitaliy_berdinskikh написав:
Но уже тогда алегарх-рептилоид Ахмен-сан строил свои планы по вытеснению gmail и захвату рынка электронной почты всего земного шарика.
если не секрет, вы рекламой этого Ахмет-сана занимаетесь потому что работаете в его конторе?
Конечно, разве может быть иначе?
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:11
_hunter написав:
А "не полных" монополистов, как и "чуточку беременных" не бывает.
И даже "большая часть" рынка у него была с пару лет -- когда интернет только-только начал появляться...
С укртелекомом проблема в том, что вначале его строили за счет налогоплательщиков, потом эти-же налогоплательщики платили космические абонплаты олигарху хитро завладевшему построенным предприятием. А теперь эти-же налогоплательщики будут вынуждены платить по долгам и убыткам которые устроил на предприятии олигарх.
Не должны предприятия олигархов строиться и развиваться за счет налогоплательщиков. Отсюда и огромные налоги. Хочешь свое предприятие - строй сам за свой счет. А налоги нужно снижать и прекращать финансировать олигархов из госбюджета.
Зеленый тариф из госбюджета, угольная электрогенерация в ущерб атомной, цены на электроэнергию и газ предприятиям олигархов дешевле чем населению - это все звенья одной цепи.
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 2421
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 411 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 27 сер, 2020 12:16
Амвросий написав:
А теперь эти-же налогоплательщики будут вынуждены платить по долгам и убыткам которые устроил на предприятии олигарх.
Дураки, голосуя за русский язык и своих родных алегархов - учатся на своих ошибках. Пока за 30 лет урок не выучен, тож обучение трывае. Всё нормально, именно так работает естественный отбор: неспешно, но целенаправленно.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
- Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
- Банка на відпустку https://cutt.ly/Cosford_Airshow
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 280 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|